Vina, la conferma di Tabarez: “Sta bene, sarà pronto per la prossima partita”

Il commissario tecnico conferma le buone sensazioni: "Ha fatto la risonanza che ha mostrato che non è nulla di preoccupante"

Confermate le buone sensazioni dopo l'infortunio di Matias Vina. Del terzino della Roma, che si è fermato dopo la prima partita dell'Uruguay contro il Perù, ha parlato il commissario tecnico Tabarez in conferenza stampa post vittoria contro la Bolivia per 4-2: "Vina sta assolutamente bene. Ha avuto quel problema che lo ha fatto uscire contro il Perù, il giorno dopo della partita ha fatto la risonanza magnetica ed è venuto fuori che non era niente di preoccupante. È stata una mia decisione di non farlo giocare oggi. Ci sembrava opportuno che riposasse così da essere pronto per la prossima partita". Il prossimo match sarà venerdì notte contro la Bolivia. Poi rientrerà a Roma, dove però dovrebbe riposarsi contro il Sassuolo: pronto Calafiori.