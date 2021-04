Roma verso l’Ajax con Mkhitaryan e Dzeko. Zaniolo, ora la Primavera

Sarà perché l’Ajax l’ha già sfidato (e battuto) in una finale di Europa League o perché passare il turno vorrebbe dire sfidare il “suo” United. Ma Mkhitaryan ha fatto di tutto per recuperare almeno per il ritorno dei quarti di finale e le buone indicazioni arrivate ieri da Roma-Bologna fanno ben sperare: sarà lui, a meno di colpi di scena inattesi, il partner di Lorenzo Pellegrini sulla trequarti alle spalle di Dzeko. Un tridente inedito, visto tra turnover, esclusioni e infortuni in Europa League non sono mai partiti tutti e tre insieme dal primo minuto. Panchina inizialmente per Borja Mayoral, reduce dal gol vittoria di ieri: lo spagnolo è dietro solo ad Hakimi e Chiesa come contributo offensivo (gol+assist) tra i giocatori che hanno cambiato maglia in estate. Ecco perché la Roma riflette sul suo riscatto (15 milioni quest’anno o 20 dopo un altro anno di prestito).

Roma-Ajax, chi gioca nel ritorno dei quarti

Risolto il problema attacco, a Fonseca restano poche scelte. In mezzo Veretout sarà titolare insieme a Diawara (favorito su Villar) con Karsdorp e Calafiori sulle fasce, vista l’indisponibilità di Spinazzola infortunato e Peres squalificato. In difesa ancora out Smalling: giocherà ancora Cristante da centrale con Mancini e Ibanez. In porta ci sarà Pau Lopez nonostante la buona partita di Mirante in campionato. Procede il recupero di Zaniolo: Nicolò comincerà uno step del recupero che prevede allenamenti specifici in Primavera senza contrasti alternati a sedute individuali per non stressare eccessivamente un ginocchio che non può essere ancora al top della condizione dopo il lunghissimo stop. Buone notizie anche dal fronte De Rossi, ricoverato nei giorni scorsi allo Spallanzani per Covid: “Sta meglio e presto potrà tornare a casa”, fanno sapere dall’ospedale.

Mercato, il futuro di Pastore e un nome nuovo: Vestergaard

Ha riassaggiato il sapore del campo e sicuramente ne è rimasto soddisfatto. Javier Pastore ieri è tornato a giocare una partita ufficiale dopo dieci mesi, ma il suo futuro sembra segnato: troppo alto lo stipendio per la Roma, che vuole rescindere il contratto. Prima il Flaco dovrà trovarsi una sistemazione: potrebbe tornare in Argentina al Talleres oppure provare un’avventura in Mls negli Stati Uniti. In attacco resta vivo il nome di Belotti: piace anche al Milan, che però dovrebbe rinnovare il contratto di Ibrahimovic, chiudendo le porte ad altri attaccanti. In difesa c’è un nome nuovo: è Vestergaard, danese del Southampton su cui c’è anche il Tottenham. Chiusura con la classifica stilata da Forbes: la Roma è il 17° club più prezioso al mondo: in testa Barça, Real Madrid e Bayern Monaco.