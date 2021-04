Pastore, ultimi mesi con la Roma: a giugno sarà addio

Ieri Javier Pastore è tornato a giocare in una partita ufficiale a dieci mesi di distanza dall’ultima volta. Fonseca gli ha concesso sei minuti contro il Bologna, che gli sono bastati per mostrare i soliti lampi di classe. Da qui a fine stagione, l’argentino spera di trovare più continuità per aiutare i compagni, ma comunque vada a fine stagione lascerà i giallorossi. Come riporta Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, il club vorrebbe rescindere il contratto da 4.5 milioni netti a stagione fino al 2023 e “El Flaco” non avrebbe problemi ad accettare, purché ad aspettarlo ci sia un’altra squadra. Le opzioni sul piatto sono il Talleres, la sua squadra del cuore, oppure un’avventura negli Stati Uniti. Dei contatti ci sono già stati, ma se ne parlerà più concretamente a fine stagione.