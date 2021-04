È già Roma-Ajax: formazione decisa, Mkhitaryan e Pellegrini alle spalle di Dzeko

“Sarà probabilmente la partita più importante dell’anno”. Gianluca Mancini, ieri capitano d’eccezione, parlando di Roma-Ajax non si è nascosto. I giallorossi si giocano la stagione e Fonseca, che contro il Bologna è riuscito a portare a casa tre punti nonostante il turnover massiccio, ha già in mente chi dovrà scendere in campo. L’undici che dovrà difendere il 2-1 dell’andata farà i conti con le solite assenze. Ultima, quella di Leonardo Spinazzola, che a meno di sorprese dell’ultima ora vedrà la sfida dalla tribuna. Al suo posto giocherà Riccardo Calafiori, come nel match della Johan Cruijff Arena.

Roma-Ajax: formazione decisa, ecco i titolari di Fonseca

La prima novità rispetto a ieri, questa scontata, sarà il ritorno tra i pali di Pau Lopez. Dopo la notte da sogno di Amsterdam, Fonseca gli ha concesso un turno di riposo per tenersi concentrato solo sull’Europa League. In difesa al posto di Fazio (che non è il lista Uefa) tornerà Cristante, ieri squalificato, insieme ai soliti Mancini e Ibanez. Speranze al lumicino per Smalling, che può sperare al massimo di tornare in panchina. In mediana si rivedrà Veretout, che è ormai quasi al 100% della forma, affiancato allo stakanovista Diawara, tornato insostituibile da qualche tempo e di nuovo avanti nelle gerarchie con Villar. A destra rientrerà Karsdorp, anche lui rimasto a riposo per 75′ contro il Bologna. I tre d’attacco cambieranno completamente rispetto al campionato. Nessun dubbio sulle presenze di Dzeko e Pellegrini, che rileveranno Mayoral e Perez. L’idea di Fonseca è schierare Mkhitaryan dal primo minuto, ma tutto dipenderà dalle condizioni dell’armeno, ancora non al meglio dopo il lungo stop. L’impressione è che partirà dall’inizio, pronto alla staffetta con Pedro a partita in corso. Tre giorni alla sfida dell’anno, la Roma si prepara.