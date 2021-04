Vaia, dir. sanitario Spallanzani: “De Rossi sta bene, presto tornerà a casa”

Daniele De Rossi è sulla via della guarigione. A confermare il miglioramento delle condizioni di salute dell’ex capitano della Roma è stato il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Ospedale Spallanzani di Roma. Queste le sue parole ai microfoni de “La politica nel pallone” su Gr Parlamento: “De Rossi sta bene, così come la moglie di Simone Inzaghi. Nei prossimi giorni potranno andare a casa. Avevano bisogno di ricovero, ma sono due persone giovani e la malattia è stata presa per tempo, quindi sono riusciti a sconfiggerla abbastanza rapidamente”.

De Rossi è stato ricoverato 4 giorni fa a causa di una polmonite interstiziale bilaterale, patologia derivata dal Covid-19. L’ex capitano giallorosso, membro dello staff tecnico dell’Italia, aveva contratto il virus durante l’ultima trasferta della Nazionale in Lituania. A raccontare il grande spavento era stato lo stesso Daniele tramite un audio WhatsApp, poi diventato virale nelle varie chat, in cui descriveva oltre alla grande apprensione anche i propri sintomi. Le sue condizioni sono presto migliorate e non sono mai apparse critiche.