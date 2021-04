Trigoria, inizia la missione Ajax. A parte Spinazzola e Smalling

Archiviata la pratica Bologna, per la Roma è ora tempo di preparare il ritorno dei quarti di finale di Europa League con l’Ajax. Nella consueta seduta di allenamento post partita non ci sono state notizie significative riguardo agli infortunati. Per giovedì prossimo Spinazzola ormai quasi certo di essere costretto al forfait così come Smalling, ancora alle prese con guai muscolari.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a maggio

Chris Smalling: problema alla coscia sinistra, out col Bologna

Marash Kumbulla: distorsione al ginocchio destro e lesione al menisco, rientro a maggio

Stephan El Shaarawy: lesione al flessore destro, out 2-3 settimane

Leonardo Spinazzola: infortunio al flessore sinistro, out col Bologna

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Consueta divisione in gruppi post partita. Zaniolo, Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy hanno lavorato individualmente.

PROBABILE FORMAZIONE

Dopo il turnover col Bologna Fonseca cambierà ben otto titolari. In porta si rivedrà Pau Lopez, in difesa Cristante. Karsdorp riprenderà il suo posto a destra, sul lato opposto ci sarà Calafiori, visto l’infortunio di Spinazzola e la squalifica di Peres. Mkhitaryan tornerà dal 1′ a supporto di Dzeko.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.