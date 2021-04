Calciomercato Roma, Milan in vantaggio su Belotti

Tutti pazzi per Andrea Belotti. Il capitano del Torino sarà uno dei pezzi forti del prossimo mercato. Dopo aver trascorso anni importanti in granata, l’attaccante si prepara al salto in una big. Tra le squadre interessate c’è la Roma, alla ricerca di un titolare su cui puntare per il futuro. Ma i giallorossi non sarebbero i favoriti in questo momento. Secondo Tuttosport avanti a tutti ci sarebbe il Milan. In corsa anche Atletico Madrid, Chelsea e l’Everton di Ancelotti. In stagione Belotti ha realizzato 12 gol. Con l’Europeo avrà l’occasione di mettersi ulteriormente in mostra.