Mayoral segna e convince: la Roma valuta il riscatto anticipato dal Real Madrid

Borja Mayoral ha convinto la Roma. I 14 gol stagionali tra campionato ed Europa League, conditi da 4 assist, sembrano poter spingere il gm Tiago Pinto a valutare il riscatto dal prestito già al termine di questa stagione. Come riporta calciomercato.com, per trattenere il giocatore nella Capitale servono 15 milioni di euro. Una cifra tutto sommato abbordabile, alla quale si somma la ferrea volontà del ragazzo di restare a Trigoria e non fare ritorno al Real Madrid, vista la poca considerazione del tecnico Zidane.

L’alternativa, per i giallorossi, è quella di prolungare il prestito dello spagnolo per un’altra stagione e riscattarlo nel 2022 per circa 20 milioni di euro. Tutte ipotesi che vanno sommate ai ragionamenti riguardanti un’eventuale cessione di Dzeko e il conseguente arrivo di un altro attaccante. Intanto, è previsto a breve un summit con l’entourage di Mayoral: il suo futuro sembra davvero potersi tingere di giallorosso.