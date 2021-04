Roma al lavoro per la difesa: spunta il nome di Vestergaard

Non si ferma mai il mercato della Roma. Il club sta ragionando con forza su un difensore centrale da aggiungere al pacchetto arretrato per il prossimo anno. Tra i vari profili sondati dai giallorossi (qualche giorno fa si era parlato di Erlic dello Spezia) ci sarebbe, come riporta TMW, anche quello di Jannik Vestergaard. Sul centrale danese del Southampton, che piaceva già qualche anno fa quando vestiva la maglia del Werder Brema, da registrare anche l’interesse del Tottenham.

Vestergaard è da anni una colonna portante dei Saints e della Nazionale danese, con la quale vanta 21 presenze ed ha esordito nel 2013. La sua valutazione si aggira attorno ai 18 milioni di euro, ma il contratto in scadenza nel 2022 potrebbe convincere gli inglesi ad abbassare le proprie pretese. Vestergaard sostituirebbe almeno uno tra Fazio e Juan Jesus, tra i primi sulla lista dei cedibili per la prossima estate.