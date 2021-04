Roma-Bologna, Pastore in campo dopo 10 mesi: “Il giorno è arrivato, grazie a tutti”

Infine la luce in fondo al tunnel. Javier Pastore mette almeno in parte alle spalle il suo calvario e torna in campo con la maglia della Roma. Il Flaco, subentrato all’83esimo al posto di uno stanchissimo Mayoral, non si vedeva sul terreno di gioco dal 28 giugno dello scorso anno, quando a San Siro rilevò Cristante nel finale della gara poi persa con il Milan. Un incubo durato quasi un anno quello dell’argentino, che ha dovuto fare i conti con un infortunio all’anca dal quale non è mai riuscito pienamente a ristabilirsi. “Questo giorno è arrivato, grazie a tutti”, ha scritto a caldo in un post Instagram.

Un premio, quello di Fonseca, che tuttavia non cambierà il destino del centrocampista. Pastore resta infatti tra i principali indiziati a lasciare la Capitale nel prossimo mercato: il Talleres ha messo gli occhi su di lui, ma ci sono stati timidi sondaggi anche da parte di diversi club degli Emirati Arabi.