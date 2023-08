Roma, ufficiale Lukaku: il primo shooting nella Capitale. Dybala torna ad allenarsi

La preparazione in vista del big match di venerdi sera alle ore 20:45 non è solo dei giocatori, ma anche dei tifosi. Il club giallorosso ha infatti invitato il pubblico ad arrivare presso lo stadio Olimpico con un po' di anticipo per assistere ad alcune grandi iniziative tra cui la presentazione ufficiale di Romelu Lukaku. Il momento dedicato al nuovo attaccante avrà inizio alle ore 19:30 e il club richiede un grande sostegno da parte dei tifosi. Gli stessi che però hanno deciso di protestare tramite uno striscione esposto a Viale Tolstoj sul costo dei biglietti, ritenuto troppo alto.