Roma, i tifosi protestano per il caro biglietti: “75€ è una mancanza di rispetto”

Vigilia di campionato per la Roma che domani alle ore 20.45 affronterà il Milan. Lo stadio sarà nuovamente tutto esaurito, ma in questi giorni non sono mancate le polemiche per l'aumento dei prezzi. Nella notte sotto la sede del club di Viale Tolstoj è stato esposto uno striscione di protesta: "75€ per un biglietto è una mancanza di rispetto. Prezzi popolari". La società è da sempre vicina ai tifosi giallorossi e potrebbe valutare l'ipotesi di abbassare il costo dei tagliandi. Duro comunicato anche della Curva Sud del Milan che all'Olimpico non canterà per 15': "Venerdì sera a Roma i tifosi del Milan pagheranno la bellezza di 65€!! E pensare che soltanto 10 giorni fa i tifosi della Salernitana per lo stesso settore hanno pagato 35€."