Mercato Roma, Solbakken sceglie l’Olympiakos: parti al lavoro per un prestito

L'avventura di Solbakken alla Roma sta per terminare. Dopo una permanenza nella Capitale di poco più di 6 mesi, l'attaccante potrebbe presto lasciare Mourinho e compagni. Infatti secondo Il Tempo, il norvegese ha preso una decisione circa il suo futuro: si trasferirà all'Olympiakos. In mattinata era già stato annunciato questo come il giorno decisivo per l'ex Bodo che, nonostante l'interesse anche da parte del Sassuolo e la possibilità di poter rimandare la sua partenza al mercato invernale, ha scelto invece la Grecia come prossima destinazione. Le parti sono a lavoro per chiudere la trattativa sulla base di un prestito. L'attaccante in questa stagione avrebbe sicuramente rischiato di trovare pochissimo spazio dopo gli arrivi di Azmoun e di Lukaku. Pinto spera di incassare altri soldi per tentare l'assalto finale ad un difensore. Il calciomercato chiude domani alle ore 20.