Mercato Roma, interesse per Eric Garcia del Barça. Sul centrale anche la Fiorentina

Dalla Spagna arrivano delle indiscrezioni che indicano il centrale spagnolo come l'ultimo obiettivo last-minute di mercato per la difesa

Poco più di 24 ore alla fine del mercato, ma le voci non stentano a diminuire. La Roma, dopo l'arrivo di Lukaku, non sembra intenzionata a fermarsi. Secondo quanto riportato da Alfredo Martinez di Radio Onda Cero, i giallorossi sarebbero interessati a Eric Garcia, difensore centrale spagnolo classe 2001 in forza al Barcellona. La sua qualità tecnica e la capacità di far partire l'azione dal basso sono caratteristiche che mancano al reparto arretrato giallorosso, e si tratta di un profilo che piace molto anche e soprattutto in termini di futuribilità. Da quello che filtra il Barça al momento sarebbe disposto a cederlo solo in prestito. Su di lui, si registra l'interesse anche della Fiorentina, del Genoa e anche dei catalani del Girona.