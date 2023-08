Mercato, ufficiale Calafiori al Bologna: la Roma incassa 1.6 milioni

Una nuova entrata nelle casse della Roma. Come riportato da SkySport, Riccardo Calafiori è ufficialmente un giocatore del Bologna. L'ex terzino giallorosso lascia il Basilea per fare ritorno in Serie A, dove sarà un tassello utile allo scacchiere tattico di Thiago Motta. L'accordo è stato definito per una cifra che si aggira sui 4 milioni di euro più bonus. Per cui, visto che la Roma deteneva il 40% sulla rivendita, il club giallorosso è pronto ad incassare almeno 1.6 milioni. Chissà che questi soldi non possano essere utilizzati per un ultimo colpo last minute di mercato.