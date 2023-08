Lukaku: “Insieme a Mourinho possiamo fare belle cose. I tifosi mi hanno emozionato”

Il nuovo attaccante giallorosso si presenta e spiega anche com'è andata la trattativa: "I Friedkin mi hanno chiamato qualche giorno prima dell'accordo. Abbiamo parlato delle ambizioni che hanno e poi tutto è andato velocemente"

Redazione

Romelu Lukaku è ufficialmente un giocatore della Roma. Il giocatore si è raccontato ai microfoni del club giallorosso e ha spiegato l'entusiasmo di vivere questa nuova avventura di carriera agli ordini di Mourinho:

Ti aspettavi quell'accoglienza a Ciampino? "No, il mister, quando sono arrivato, mi ha scritto di aspettarmi una cosa del genere. Quando sono arrivato mi sono emozionato perché è bello vedere questo e mi da ancora più stimoli per dare tutto per questa squadra".

In città c'era grande attesa per il tuo arrivo, hai respirato questo a distanza?"Si quando siamo stati più vicini all'accordo tra i due club, tanta gente intorno a me mi ha detto dell'attesa che c'era a Roma. Io ero veramente concentrato per prepararmi ed arrivare qui in forma. Quando sono arrivato qui, ho voluto vivere quel momento. Era veramente bello vedere i tifosi cosi e non vedo l'ora di iniziare a giocare per questa squadra".

La società ti ha voluto fortemente, sono partiti per Londra per chiudere la trattativa, quanto ha influito questo? "È bastata solo una chiamata. I Friedkin mi hanno chiamato qualche giorno prima dell'accordo. Abbiamo parlato per mezz'ora delle ambizioni che hanno per questa società e per i tifosi e poi da li tutto è andato velocemente".

Hai viaggiato con Dan e Ryan Friedkin."Si abbiamo parlato di cosa si aspettano dalla squadra e da me. Ho ascoltato e ora c'è da fare sul serio. Ho fiducia in questa squadra e siamo noi che dobbiamo lavorare insieme per fare qualcosa di bello. Dobbiamo essere umili, avere la testa bassa e pedalare ogni giorno, cercando di migliorare giorno dopo giorno per fare dei buoni risultati. Questo è il mio modo di vivere le cose. Spero di aiutare la squadra a raggiungere il massimo"

Torni a lavorare con Mourinho, che effetto ti fa?"Da quando avevo 11 anni volevo lavorare con lui. Per la terza volta lavoro con lui. Mi conosce bene, conosce bene la mia famiglia e mi conosce come uomo. Anche io conosco bene lui. Insieme possiamo fare belle cose. Abbiamo una bella squadra qui. Dobbiamo lavorare e migliorare partita dopo partita".

Ritrovi tanti giocatori che hai incontrato da avversario."Li conosco molto bene, ho visto già molte partite che hanno giocato l'anno scorso e che hanno giocato adesso. In questi giorni studierò come giocano per chiedere cosa vogliono in campo e adattarmi al loro modo di giocare".

Conosci bene l'Olimpico da avversario, ora sarà ancora più bello"Si mi ricordo che quando ho giocato qui era veramente bello entrare in campo e vedere i tifosi cantare e dare tutto per la squadra. Ora è bello essere parte di tutto questo. Sono contento di essere qui".

Un messaggio per i tifosi?"Grazie per come mi avete accolto e non vedo l'ora di trovarvi allo stadio e fare bene con questa squadra. Daje Roma"

