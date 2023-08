Roma, Dybala e Lukaku si allenano in gruppo in vista del Milan. Ok Pellegrini

Vigilia di campionato per la Roma che domani affronterà il Milan primo in classifica alle ore 20.45. Aumenta l'ottimismo per quanto riguarda Paulo Dybala. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport l'argentino si è allenato per la prima volta in gruppo dopo aver accusato il problema all'adduttore della coscia destra contro il Verona. Difficile vederlo dal 1', ma andrà sicuramente in panchina. Con lui ci sarà anche Romelu Lukaku. Big Rom ha svolto la sessione con i suoi compagni e verrà convocato. Due armi importanti per Mourinho che può schierarli a gara in corso. Nell'allenamento mattutino, è regolarmente sceso in campo anche Lorenzo Pellegrini che, dopo gli acciacchi degli ultimi giorni, sembrerebbe poter tornare a disposizione in vista della sfida dell'Olimpico. Lo stesso hanno fatto anche Azmoun, che sta provando ad integrarsi il più velocemente possibile con i suoi nuovi compagni e Leonardo Spinazzola.