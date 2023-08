Roma, ufficiale l’ingaggio di Lukaku: “Colpito dall’ambizione della proprietà”

È il giorno dell'ufficialità di Romelu Lukaku. Il club giallorosso lo ha prima annunciato con un indizio social pubblicando la foto del Colosseo e ora è arrivato anche il comunicato sul sito. Big Rom è un nuovo calciatore giallorosso. Ecco le sue prime parole: "L’accoglienza che questo Club e questi tifosi mi hanno riservato mi ha emozionato e rappresenta uno stimolo ulteriore a dare tutto per la mia nuova squadra. Ho respirato l’atmosfera dello Stadio Olimpico da avversario, ho sentito il calore dei romanisti e oggi è bello sapere di farne parte. Ho avuto modo di confrontarmi con la proprietà nei giorni scorsi e sono rimasto colpito dalla loro ambizione. Adesso dobbiamo lavorare, essere umili e crescere partita dopo partita: da parte mia non vedo l’ora di mettermi a disposizione dei miei compagni, dentro e fuori dal campo". Anche Tiago Pinto ha parlato dell'arrivo dell'ex Inter: "Sapere che Lukaku abbia scelto la Roma non può che rappresentare un motivo di grande soddisfazione per tutti noi: con il suo arrivo acquisiamo ulteriore esperienza, professionalità e desiderio di vincere. Tutte le nostre scelte sono sempre indirizzate ad alzare il livello di competitività della Roma e la loro bontà la misuriamo costantemente sul campo: ma vedere i tifosi accogliere Romelu con quell’entusiasmo ci rende davvero orgogliosi".