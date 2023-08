Roma-Milan, domani la presentazione di Lukaku all’Olimpico: tutte le info

Per il match contro i rossoneri la società ha organizzato un ampio programma di appuntamenti. Alle 19:30 Il belga riceverà l'omaggio del pubblico e l'invito è quello di arrivare con largo anticipo allo stadio

Roma-Milan è una partita sentitissimo già storicamente. Se poi si aggiunge che la squadra di Mourinho ha un disperato bisogno della vittoria e che ci sarà anche la prima apparizione ufficiale di Lukaku davanti ai suoi nuovi tifosi, il tutto lascia presagire ad una serata diversa dalle altre. La stessa società giallorossa, ha invitato i possessori di biglietto per la sfida di venerdì ai rossoneri, a presentarsi con anticipo ai tornelli perché lo spettacolo inizierà molto prima del fischio d'inizio. Alle 19:30 , infatti, ci sarà l'attesa presentazione di Lukaku che aspetta di sentire l'urlo dell' Olimpico chiamare il suo nome. Durante il riscaldamento della squadra, invece, R omolo lancerà verso le tribune alcune maglie con una grafica dedicata alla partita. Nell'intervallo, la Primavera di Federico Guidi farà un giro di campo celebrativo con la Supercoppa Italiana di categoria, vinta in finale contro il Lecce. I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 18.15 . Sarà una notte magica, nella speranza che la Roma sappia ritrovare la gioia della vittoria davanti al proprio splendido pubblico.

