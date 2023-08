Argentina, Paredes convocato in nazionale: assente Dybala

Dopo l'ultima giornata di campionato in programma questo weekend, la Serie A si fermerà per lasciare spazio agli impegni delle nazionali. L'Argentina, campione del mondo, ha appena diramato le convocazioni ufficiali per le gare che la vedranno impegnata contro Bolivia ed Ecuador. Nella lista è presente Leandro Paredes, tra i nuovi acquisti del mercato estivo della Roma. Assente, invece, Paulo Dybala. La notizia di una sua mancata convocazione era già circolata nella giornata di ieri per via del fatto che la Joya vorrebbe recuperare al 100% dal piccolo stop che lo ha fermato contro il Verona.