Roma tra bilanci e saluti. Giorni caldi per Mourinho: Mkhitaryan prende tempo

I giocatori giallorossi hanno scritto sui social per salutare la stagione. L'armeno ancora non ha deciso il suo futuro, ma non è l'unico in bilico

Francesco Iucca

Sul mercato in entrata nei giorni scorsi si è fatto anche il nome di Weghorst,che però piace parecchio anche al West Ham. Ha parlato intanto anche Jordan Veretout:"I Friedkin hanno messo in atto un progetto che sta iniziando a prendere forma. La Roma tornerà grande, è solo questione di tempo e non mi sembra manchi molto". Su Totti:"Qui a Roma è una leggenda vivente, nessuno può sovrastarlo. Ho avuto modo di parlarci su FaceTime per un minuto ed è stata una cosa impressionante. Io devo restare con i piedi per terra e continuare a lavorare. Voglio essere convocato dalla Francia, giocare la Champions League e vincere titoli. Farò di tutto per ottenerlo e spero al più presto".