Mayoral: “Soddisfatto della mia stagione, peccato aver mancato gli obiettivi”

L'attaccante spagnolo saluta i supporter giallorossi dopo la sua prima stagione

Borja Mayoral tira le somme della sua sua prima stagione in giallorosso. Il centravanti della Roma lancia un messaggio di saluti a tutti i tifosi giallorossi tramite un post su Instagram. Nella sua prima annata romanista ha segnato 17 reti in 44 partite disputate. Queste le sue parole: "La mia prima stagione in Italia sta per finire. Sono soddisfatto della mia stagione a livello individuale, anche se sono molto rammaricato perché non abbiamo raggiunto i nostri principali obiettivi. La cosa più difficile è stata non poter contare sulla presenza dei nostri tifosi sugli spalti, anche se abbiamo sentito il loro sostegno in tutte le partite. Ora è il momento di recuperare energie e ricaricare le batterie per la prossima stagione. A presto! Daje Roma".