Conference League, l’Uefa presenta il trofeo – VIDEO

Presentato il trofeo della Conference League. Sul proprio sito ufficiale l'Uefa ha mostrato la coppa della neonata competizione a cui parteciperà anche la Roma: misura 57,5 cm, pesa 11 kg, ed è composta da 32 spine esagonali - una per ogni squadra nella fase a gironi della competizione - che si torcono e si incurvano dalla base del trofeo. "Vogliamo rendere le nostre competizioni più inclusive, per dare ai club e ai tifosi la possibilità di sognare e competere per i titoli europei - ha detto il presidente dell'UEFA Ceferin -. Questo è il motivo per cui abbiamo creato la Conference League. Abbiamo 55 federazioni nazionali che compongono la UEFA, ed è importante offrire ai club di quante più federazioni possibile, la possibilità di prolungare le loro stagioni europee il più a lungo possibile". La Conference League avrà lo stesso inno dell'Europa League.