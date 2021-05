Roma, incontro per il rinnovo di Mkhitaryan: ecco i dettagli

L'avventura del fantasista armeno con i giallorossi sembra poter continuare

Il futuro di Henrikh Mkhitaryan con la maglia della Roma potrebbe essere vicino alla soluzione. Il calciatore armeno, secondo quanto afferma Alfredo Pedullà, potrebbe prolungare per altri due anni, anche se i prossimi giorni saranno decisivi. Il numero 77 vuole ancora prendersi altro tempo prima di pronunciare il sì. Il suo entourage, capeggiato dal procuratore Mino Raiola, sarebbe già a Roma. Il numero 77 ha disputato la sua miglior stagione, con 13 reti segnate e 11 assist che lo hanno reso statisticamente il miglior giallorosso del campionato. Nei giorni scorsi sembrava che l'ex Arsenal fosse davvero sul punto di partenza, complici i dissapori con lo Special One ai tempi del Manchester United che lo costrinsero a lasciare i Red Devils ma pare che le strade con la Roma non sono destinate a separarsi.