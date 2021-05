Inizia l’era Mou. A Trigoria si studia la data della prima

Il club ringrazia Fonseca. Pinto al lavoro sul mercato. Con lo Spezia Miki acciuffa il pareggio e la Conference League

Si abbassa il sipario sulla gestione di Paulo Fonseca, con il settimo posto conquistato in extremis, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. La Roma pareggia nell’ultima di campionato a La Spezia (2-2), e si posiziona al settimo posto in classifica, superando il Sassuolo, solamente grazie alla differenza reti. Lascia la squadra qualificata per la Conference League, Fonseca, e comincia l’era Mourinho. A Trigoria si sta studiando la data e, soprattutto, la migliore modalità per presentare José a stampa e tifosi, impazienti di salutare l’allenatore sul quale ripongono tutte le loro speranze di per le ambizioni del futuro. Un entusiasmo che ha sorpreso ed esalta Mourinho, che ha già messo in chiaro con i Friedkin di essere pronto ad assumersi la totale responsabilità sportiva, del club, volendo però un supporto fattivo nell’organizzazione di contorni che troverà all’interno del centro sportivo romanista. Non potrà occuparsi di tutto, questa la sintesi, lo Special One, visto che già tanto lavoro lo attende per quello che riguarda la sua sfera di competenza. Un lavoro che sarà facilitato dalla presenza attiva della proprietà a Trigoria, già da settimane immersa in un lavoro di ristrutturazione capillare della quotidianità lavorativa tra le mura del centro sportivo giallorosso, che tornerà ad essere il centro di potere del club, con la sede dell’Eur considerata scomoda e poco utile nei fatti. Ma nei prossimi giorni si intensificheranno gli incontri incontri tra Tiago Pinto e Mourinho per pianificare il mercato. Incontri tra Londra e Montecarlo, nei quali parlare dei ruoli sui quali intervenire.