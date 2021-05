Roma, i tifosi del Tottenham temono Mou: “Ci eliminerà dalla Conference League”

I supporters degli Spurs temono di incrociare nuovamente lo Special One, esonerato dal club londinese nel corso di questa stagione prima di ufficializzare il suo arrivo nella Capitale

La Roma di Mourinho spaventa già qualcuno. I tifosi del Tottenham, invasi da un'ondata di precoce scaramanzia, si sono infatti riversati sui social per manifestare tutto il loro disappunto per un eventuale incrocio nel corso della Conference League del prossimo anno. Anche gli Spurs, come la Roma, hanno concluso al settimo posto la loro stagione dopo il 4-2 esterno ottenuto sul campo del Leicester e saranno con i giallorossi tra le teste di serie della competizione. I supporters del club londinese non hanno preso affatto bene il 2-2 tra la Roma e lo Spezia. "Di certo, non li affronteremo... Per favore..." gli scongiuri di un tifoso inglese tutt'altro che contento di rivedere lo Special One, che sedeva proprio sulla panchina del Tottenham prima di essere esonerato nel corso di questa stagione. "E' già scritto, ci butteranno fuori" la funesta previsione di un altro rappresentante del tifo Spurs. Roma e Tottenham inizieranno dai playoff la loro avventura nella competizione e saranno entrambe teste di serie. Di certo la prudenza non è mai troppa, ma da quelle parti si sono decisamente già portati in vantaggio...