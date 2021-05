Roma, Darboe continua a stupire: il Gambia lo convoca in nazionale

Il giovane centrocampista giallorosso è stato aggregato nella selezione africana per gli impegni amichevoli con Niger, Togo e Kosovo

E' un momento magico per Ebrima Darboe. Il centrocampista della Roma, grazie allo strepitoso finale di stagione in giallorosso, è stato infatti convocato nella nazionale maggiore del Gambia. Un traguardo molto importante e tutt'altro che pronosticatile, visto che fino a qualche mese fa il ragazzo doveva ancora fare il suo esordio in prima squadra dopo i mesi trascorsi come punto fermo della primavera di Alberto De Rossi. Premio più che meritato per Darboe, viste le prestazioni del finale di stagione, su tutte quella nel derby con la Lazio. Il giocatore prenderà parte ai prossimi impegni amichevoli del Gambia contro Niger, Togo e Kosovo. Il c.t. Sainfiet ha puntato subito su di lui, ora starà a Darboe giocarsi al meglio l'ennesima grande chance in un periodo d'oro. Poi, il futuro da ridiscutere con la Roma: le sirene estere non mancano, ma il club sembra voler puntare su di lui.