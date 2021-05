Calciomercato Roma, Weghorst piace in Premier League: lo cerca il West Ham

Il club londinese ha messo gli occhi sull'attaccante olandese del Wolfsburg, seguito anche dai giallorossi

Aumentano le pretendenti per Wout Weghorst. Il 28enne del Wolfsburg piace alla Roma per l'attacco del prossimo anno, visti i 20 gol segnati e il ruolo da autentico trascinatore rivestito in una grande annata che ha portato i tedeschi al terzo posto in Bundesliga. Sono però sempre di più i club che monitorano l'olandese. Stando a quanto riporta calciomercato.com Weghorst è in cima alle preferenze del West Ham, che forte del sesto posto conquistato in Premier League vorrebbe regalarsi un tassello per il reparto avanzato in estate. La Roma resta alla finestra, ma strappare il giocatore alla concorrenza non sarà semplice visto il contratto in scadenza nel 2023 e una valutazione da 30 milioni.