Roma, con Fonseca toccato il fondo. Ma molte squadre cercano il portoghese

Cosa lascia il tecnico nella Capitale? Stile ed eleganza, non risultati. Eppure ha un ottimo mercato, con la Fiorentina in pole e il Lione che potrebbe farsi sotto

Resterà in Italia, dove lo cerca soprattutto la Fiorentina, andrà in Francia oppure resterà fermo? Paulo Fonseca deciderà il suo futuro nelle prossime ore, scrive Chiara Zucchelli su gazzetta.it, consapevole di avere un ottimo mercato nonostante due anni a Roma non all’altezza delle aspettative. Cosa lascia, però, l’allenatore portoghese? Stile ed eleganza sicuramente, risultati decisamente no. I numeri dicono che la Roma di Fonseca è stata quella che ha fatto peggio in campionato negli ultimi dieci anni. Mai, da Luis Enrique, era scesa sotto il sesto posto e mai, nell’era americana, un allenatore era stato due anni senza centrare il piazzamento in Champions. Eppure il suo addio non è al veleno e non lascia dietro di sé macerie.