Mkhitaryan: “Non convocato dall’Armenia, ma le spiegazioni non mi convincono”

Il numero 77 giallorosso è stato escluso a sorpresa dalla sua nazionale per i prossimi impegni

Attraverso Twitter Henrikh Mkhitaryan ha annunciato l'esclusione dai convocati dell'Armenia per i prossimi impegni ufficiali: “Con mia sorpresa, sono stato informato dallo staff tecnico della Nazionale armena che non sono stato convocato per le prossime partite. Le spiegazioni che mi hanno fornito non mi convincono. Auguro comunque buona fortuna ai nostri ragazzi per le partite che verranno”. Una delusione per il numero 77, che in questa stagione ha collezionato numeri da capogiro. A trentadue anni è stato uno dei leader indiscussi della Roma viste le 15 reti e i 13 assist in giallorosso. Per questo i tifosi romanisti vorrebbero vederlo ancora con la lupa sul petto nel prossimo campionato. Il futuro di Mkhitaryan verrà deciso nei prossimi giorni.