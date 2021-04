Roma, sorriso a metà: tra l’impresa Ajax e l’ansia Spinazzola. De Rossi ricoverato per Covid

La trasferta felice in Olanda è durata più del solito per la Roma. La squadra di Fonseca, che ieri ha vinto 2-1 contro l’Ajax alla Johan Cruijff ArenA, è tornata solo questo pomeriggio da Amsterdam, dopo aver effettuato lavoro di scarico in albergo. All’esercitazione in palestra ha partecipato anche Leonardo Spinazzola, uscito ieri per un problema al flessore. I giallorossi sperano di averlo a disposizione per il ritorno di giovedì prossimo, ma per saperlo dovranno aspettare domani. Il giocatore, che ha lavorato sul tapis roulant senza forzare, dovrà effettuare gli esami strumentali che riveleranno l’entità dello stop. Le speranze di rivederlo contro l’Ajax sono basse.

Roma-Bologna: le ultime. Fonseca ritrova Karsdorp

La Roma ora non può che ragione per obiettivi a breve termine. Il prossimo è interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive in Serie A. Domenica all’Olimpico ci sarà il Bologna. Inutile dire che Fonseca ricorrerà al turnover, ma senza snaturare troppo la squadra. Ci sarà spazio per Villar, Perez e Karsdorp, assente in Olanda per squalifica. Sperano Smalling e Mkhitaryan, che hanno provato a forzare in vista dell’Ajax ma hanno dovuto rinviare il ritorno. La sensazione è che l’armeno riesca a ritrovare prima il campo, mentre per l’inglese il tempo di attesa sia leggermente più lungo. Confermato Ibanez, che sui social è stato paragonato (per la postura nella foto del gol) ad Agostino Di Bartolomei. “Un onore” la sua risposta.

De Rossi ricoverato per Covid-19

Daniele De Rossi è stato ricoverato a scopo precauzionale all’ospedale Spallanzani di Roma. L’ex capitano romanista, tra i contagiati Covid dell’ultimo focolaio nel gruppo azzurro, non desta preoccupazioni ma la data dell’uscita non è ancora nota. Resterà sotto osservazione per qualche giorno.

Tiago Pinto è alla ricerca di figure per potenziare l’area sportiva del club. Il gm ha pensato al capo scout del Benfica Pedro Pereira e sta cercando di convincerlo a trasferirsi a Trigoria. Musso resta un obiettivo per il futuro. Il dt dell’Udinese Marino ha rivelato: “Su di lui diverse squadre, potrebbe scatenarsi un’asta”.

Zaniolo, addio Europeo. Petrachi: “Roma, ci sono rimasto male”

Dopo l’ultimo rinvio sul ritorno in campo, Nicolò Zaniolo ha alzato bandiera bianca in vista dell’Europeo. Deluso, amareggiato, arrabbiato, ha fatto sapere che “da oggi comincerò a pensare al Mondiale”. In realtà il ct Mancini gli ha lasciato un porta aperta, anche se le possibilità sono basse: “Lo continueremo a seguire, ma non deve forzare” ha detto il tecnico degli azzurri. L’ex ds Gianluca Petrachi è tornato a parlare dell’addio alla Roma: “Ci sono rimasto male. La giusta causa non c’era e la giustizia l’ha dimostrato. Ora sono pronto per una nuova avventura. Pallotta? Si è affidato alle persone sbagliate”.