Ibanez, il gol ricorda Di Bartolomei. E lui ringrazia: “Che onore” – FOTO

Non ha scelto un giorno qualunque Roger Ibanez per segnare il suo gol più importante con la maglia della Roma. Lo ha fatto nel giorno del compleanno dello storico capitano Agostino Di Bartolomei. Già, ma cosa c’entra? Nulla, se non fosse che la vittoria ieri ad Amsterdam è stata cuore e grinta alla vecchia maniera, ma soprattutto per come quella rete è arrivata. Un sinistro fortissimo sotto la traversa che per le movenze ha subito ricordato un tiro di Di Bartolomei. L’immagine che li ha visti uno accanto all’altro è diventata virale sui social ed è arrivata anche allo stesso Ibanez: “È un onore”, ha risposto lui a chi gli faceva notare la somiglianza. “Forse non saprai chi era, ma fattelo raccontare perché oggi ha tirato con te”, gli ha scritto un tifoso.