Covid-19, De Rossi ricoverato allo Spallanzani a scopo precauzionale

Daniele De Rossi è stato ricoverato ieri all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma a causa del Covid-19. L’ex numero 16 giallorosso – riporta La Gazzetta dello Sport -, tra i contagiati del focolaio scoppiato nel gruppo della Nazionale italiana durante l’ultimo raduno, ha sostenuto una visita di controllo ed è stato trattenuto in ospedale a scopo precauzionale. Al momentonon è stata fissata una data per le dimissioni, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Dopo aver chiuso lo scorso anno la carriera da calciatore, Daniele De Rossi aveva appena cominciato la sua nuova vita come membro dello staff azzurro di Roberto Mancini. L’ex centrocampista della Roma è stato fermato dal Covid alla prima uscita ufficiale. Oltre a cinque membri dello staff, il focolaio che è scoppiato in nazionale ha colpito ben otto calciatori: Bonucci, Cragno, Florenzi, Verratti, Grifo, Bernardeschi, Sirigu e Pessina. Prima di De Rossi, anche Francesco Totti era stato costretto ad affrontare la malattia, che era degenerata in una polmonite bilaterale.