Roma, Tiago Pinto pensa a Pedro Ferreira: è l’attuale capo scouting del Benfica

La Roma potrebbe parlare ancora di più portoghese. Tiago Pinto sta pensando a come ricostruire e rinforzare la struttura scouting del club e il nuovo “acquisto” può arrivare dal Benfica. Come riporta “A Bola”, i giallorossi hanno puntato Pedro Ferreira, attuale capo scouting del Benfica. Il general manager della Roma lo conosce benissimo per aver lavorato con lui in Portogallo e ora lo starebbe corteggiando per convincerlo a trasferirsi in Italia. Il binomio Fonseca-Pinto potrebbe quindi allargarsi: le prossime settimane saranno decisive anche per il futuro del tecnico. I dubbi sulla sua permanenza sono stati scacciati almeno per qualche ora dal successo con l’Ajax. Una cavalcata ancora più in avanti in coppa cambierebbe le carte in tavola. A quel punto a Trigoria colonia portoghese diventerebbe ancora più larga.