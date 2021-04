Spinazzola si allena in palestra: Roma col fiato sospeso, attesi gli esami

Questa mattina ad Amsterdam la Roma ha fatto lavoro di scarico in palestra. Ha preso parte alla seduta anche Leonardo Spinazzola, che ha camminato sul tapis roulant stando attento a non forzare. Il terzino cammina senza problemi (non ha bisogno delle stampelle, come successo invece a Mkhitaryan), ma non è escluso che il problema al flessore accusato ieri possa nascondere una lesione che gli farà saltare la partita di ritorno con l’Ajax, giovedì prossimo all’Olimpico. Tra stasera e domattina si sottoporrà agli esami strumentali per conoscere la verità.

Spinazzola è uscito ieri nel primo tempo lasciando il posto a Calafiori. Sicuramente non giocherà domenica con il Bologna, ma Fonseca spera di poter contare su di lui giovedì prossimo. Sarà assente Bruno Peres per squalifica, ma tornerà Karsdorp. Se Spinazzola sarà a disposizione, si ricomporrà la coppia di esterni titolari. Altrimenti il giovane Calafiori avrà un’altra occasione, questa volta dal primo minuto.