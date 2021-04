Infortuni Roma: chi recupera per il ritorno con l’Ajax. Spinazzola in forte dubbio

Vittoriosa, ma con le ossa rotte. La Roma, dopo l’euforia per il successo ottenuto sul campo dell’Ajax, fa i conti con la dura realtà di una rosa rabberciata. L’ultimo a mollare è Spinazzola, l’uomo del momento. L’esterno azzurro si è fermato sul più bello dopo aver sentito tirare il flessore della coscia sinistra, ha provato stoicamente a restare in campo ma è stato costretto alla fine ad alzare bandiera bianca. Uno stop doloroso, soprattutto visto il rendimento straripante delle ultime uscite.

Spinazzola svolgerà in serata gli esami strumentali una volta che la squadra, ancora ad Amsterdam (stamattina seduta di scarico), sarà rientrata nella Capitale.

Le percentuali di recupero sembrano ridotte al lumicino (10-20%). Il suo è il 33esimo infortunio muscolare dall’inizio di questa stagione per la Roma, che ha pagato a caro prezzo il calendario fitto e una rosa troppo corta per far rifiatare al meglio i propri titolari. Un duro colpo per Fonseca, che nel ritorno dei quarti di Europa League spera di recuperare almeno uno uno tra Smalling e Mkhitaryan.

Mkhitaryan e Smalling rientrano dall’infortunio

Per i due la doccia fredda è arrivata dall’allenamento di rifinitura pre Ajax. Sia l’armeno che l’inglese avevano aumentato vistosamente i carichi provando a stringere i denti, ma lo staff medico non ha dato l’ok. Una prudenza comprensibile, visto il peso specifico che i due hanno sul piano tecnico. Le speranze per recuperare Mkhitaryan in vista del ritorno restano comunque piuttosto alte (60-70%): il decorso clinico della lesione al polpaccio destro è stato piuttosto lineare, salvo imprevisti dell’ultimo minuto dovrebbe farcela.

Discorso diverso quello di Smalling. Le noie muscolari del difensore derivano da un problema al ginocchio riscontrato ad inizio stagione e non gli hanno mai permesso di essere fisicamente a posto. Sono proprio queste continue ricadute a preoccupare la Roma, concorde nel far sottoporre il giocatore a una cura a base di fattori di crescita in Spagna per dare giovamento al quadricipite della coscia sinistra. Dopo il trattamento del professor Cugat Smalling ha svolto solo allenamenti individuali, ma è comunque migliorato vistosamente: ad oggi le percentuali per una convocazione si attestano attorno al 50%.

Nessuna chance, invece, per El Shaarawy e Kumbulla. Il Faraone si è fermato appena 4 giorni fa per una lesione al flessore della gamba destra che dovrebbe costringerlo ai box almeno per altre due settimane. Il difensore albanese soffre ancora del problema al menisco rimediato in Nazionale albanese e la sua costituzione fisica peculiare suggerisce massima prudenza nella gestione del decorso clinico. Entrambi saranno out giovedì prossimo all’Olimpico nel ritorno dei quarti di Europa League.