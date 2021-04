Calciomercato Roma, Marino (dt Udinese): “Per Musso potrebbe aprirsi un’asta in estate”

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino è pronto ad aprire le trattative per Juan Musso. Il portiere dei friulani è tra gli obiettivi della Roma per la prossima estate. A L’Eco di Bergamo, Marino ha spiegato la situazione del suo numero uno: “Musso piace a tanti, e lì si potrebbe aprire un’asta. Si prevede un mercato di portieri, vedremo cosa succederà. Ma ora non ce ne occupiamo: il patron Gianpaolo Pozzo ci ha chiesto il 10° posto e ci vogliamo arrivare. Poi parleremo con tutti”. Sul giocatore, oltre ai giallorossi, ci sarebbero Milan e Atalanta. Le richieste di Pozzo partono da 25 milioni. Tiago Pinto spera di abbassarle inserendo una contropartita. L’indiziato numero uno è Amadou Diawara, già entrato nell’affare di scambio tra Roma e Napoli due estati fa.