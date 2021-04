Roma, seduta di scarico ad Amsterdam: nel pomeriggio il ritorno in Italia – VIDEO

Programma insolito per la Roma. La squadra di Fonseca non è rientrata dopo la partita con l’Ajax in Italia, ma si è fermata per la notte ad Amsterdam. Stamattina seduta di scarico nella palestra dell’albergo, nel pomeriggio il ritorno nella capitale dove invece si sono allenati i giocatori infortunati (Mkhitaryan, Smalling, Kumbulla, Zaniolo) e anche Karsdorp che era squalificato per l’andata. Da valutare in serata le condizioni di Spinazzola, uscito ieri per un problema al flessore della coscia sinistra: è in dubbio per la gara di ritorno, se non dovesse farcela al suo posto giocherebbe ancora Calafiori. Non ci sarà Bruno Peres, ieri ammonito e diffidato. Su quella fascia però tornerà proprio Karsdorp.