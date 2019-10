Roma, relax tra casa e fughe all’estero. Jesus ‘sfida’ i razzisti: “Pronto a un gesto forte in campo”

La Roma tornerà a sudare a Trigoria da domani, nella settimana che porta alla sfida di domenica prossima contro la Sampdoria di Ranieri. In questi due giorni di riposo, però, tanti giallorossi ne hanno approfittato per concedersi una fuga all’estero. Come Perotti e Pastore, volato in Spagna insieme ad Angel Di Maria e alle famiglie. Delle vere e proprie mini vacanze. Domani, appunto, la ripresa degli allenamenti nel centro sportivo che potrebbe cambiare nome. James Pallotta, infatti, sta cercando di cedere i ‘naming rights’ (con il nome sui kit d’allenamento) a un partner che sia in grado di garantire 6-7 milioni a stagione. Intanto il patron giallorosso continua a sondare il terreno per possibili sponsor che aumentino i ricavi del club. La buona notizia è che la bozza della Convenzione Urbanistica per lo stadio elaborata col Comune arriverà alla Roma nei primi giorni della prossima settimana. Intanto Juan Jesus è tornato a parlare del tema razzismo, soprattutto dopo gli ultimi accadimenti e le denunce scattate per gli insulti ricevuti sui social: “Non abbassate la testa, perché l’unica razza che esiste è quella umana. Siamo tutti fratelli. Sarei pronto, per primo, a un gesto forte in caso di manifestazioni razziste durante una partita”.

MERCATO – A gennaio potrebbero esserci movimenti in casa Roma. Se dovessero uscire sia Zappacosta che Santon, i giallorossi hanno già messo gli occhi su Elseid Hysaj. Il terzino del Napoli è il primo nome sul taccuino di Petrachi, che però non vorrebbe spendere più di 10 milioni. In uscita, invece, potrebbe esserci Alessio Riccardi: il giovane centrocampista classe 2001 è finito nel mirino di due club di Serie B, Benevento e Crotone. In estate i giallorossi dovrà guardarsi dagli assalti della Juventus ai suoi gioielli. I bianconeri, infatti, continuano a monitorare Zaniolo e Pellegrini, contando anche sugli ottimi rapporti col club giallorosso. Ipotesi affascinante per Javier Pastore: Diego Milito avrebbe intenzione di riportare El Flaco in Argentina, nel suo Racing Avellaneda. L’ex PSG, però, sogna di tornare nel club del suo cuore, dove ha anche cominciato a crescere come calciatore: l’Atletico Talleres. A rivelarlo è stato lo stesso Pastore.

LE ALTRE NEWS – Dunque ‘El Flaco’ avrebbe potuto sfida Daniele De Rossi in Argentina. Anche se l’ex capitano della Roma in questo momento è fermo ai box e vive un momento di critiche. L’ultima partita giocata con il Boca Juniors risale al primo settembre, poi il numero 16 è stato fermato dai problemi al tendine del ginocchio e quelli al polpaccio. A questo si aggiungono le scelte dell’allenatore Alfaro, oltre a fatto che il suo più grande sostenitore – il dt Burdisso – rischia di non essere confermato. Daniele, però, punta il Superclasico del 22 ottobre contro il River. Intanto Daniele Frongia, assessore allo Sport e ai grandi eventi di Roma Capitale, è tornato a parlare dello Stadio della Roma: “Si sta avvicinando un punto importante del processo. Io mi auguro che si possa finalmente partire”. Infine le parole di Alisson, che ricorda la straordinaria serata di Roma-Barcellona: “È stato qualcosa di incredibile. Dopo la prima partita, nessuno pensava che potessimo rimontare, ma eravamo molto fiduciosi. È uno di quei match che non dimenticherò mai”.