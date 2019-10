Roma, pausa e mini vacanze: Pastore con Di Maria, Dzeko in Bosnia da capitano – FOTO

Edin Dzeko, nonostante l’infortunio, è stato vicino alla sua Bosnia che affrontava un match molto importante contro la Finlandia. Un gesto da capitano il suo, che ha ammirato dalle tribune dello Bilino Polje Stadium di Zenica la vittoria per 4-1 con la Finlandia, con tanto di doppietta del suo amico Pjanic. Il numero 9 si è spostato anche a Sarajevo, dove la moglie Amra ha potuto anche a degli incontri di beneficenza alle Nazioni Unite.

Diego Perotti, invece, è tornato in Spagna con Julieta per trascorrere il tempo con gli amici di sempre a Madrid, non dimenticando in ogni caso di continuare a lavorare anche lontano da Trigoria. El Monito è tornato in gruppo e scalpita per tornare anche a esultare in campo.

Jordan Veretout è invece rimasto a Roma con la sua Sabrina. Il centrocampista francese si è goduto il clima gradevole di questi giorni capitolini per gustare con la sua dolce metà i sapori della gastronomia italiana. Una sorta di tour del gusto.