Mercato Roma, Riccardi nei radar della Serie B: sondaggi di Benevento e Crotone

Alessio Riccardi continua a non trovare spazio in prima squadra. Il talento classe 2001 è stato al centro delle voci di mercato in estate per la trattativa Rugani con la Juventus. Alla fine il centrocampista giallorosso è rimasto a Trigoria, stella della Primavera di Alberto De Rossi. Fonseca, però, non lo considera e non lo sta neanche convocando: per questo motivo Riccardi potrebbe partire in prestito per fare esperienza. In Serie B già diverse squadre hanno chiesto informazioni su di lui per gennaio: tra queste Benevento e Crotone.