Alisson e la remuntada della Roma sul Barcellona: “Una notte che non dimenticherò mai”

Alisson ricorda l’incredibile rimonta della Roma sul Barcellona. Il portiere del Liverpool è stato intervistato dal Mundo Deportivo e ha risposto anche a una domanda sull’incredibile notte in cui i giallorossi sconfissero 3-0 Messi e Suarez qualificandosi per la semifinale di Champions: “È stato qualcosa di incredibile. Dopo la prima partita, nessuno pensava che potessimo rimontare, ma eravamo molto fiduciosi. È uno di quei match che non dimenticherò mai. La rimonta di Liverpool? Sarà un altro momento indimenticabile della mia carriera. Nella partita di Barcellona abbiamo giocato bene e avuto molte occasioni, ma abbiamo preso tre gol. Rispettavamo il Barcellona, ma sapevamo di poter rimontare. In Inghilterra abbiamo giocato tutti insieme ed è stata una serata incredibile”.