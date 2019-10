Mercato Roma, la Juventus pensa azzurro: Pellegrini e Zaniolo restano nel mirino

L’Italia si qualifica a Euro 2020 battendo 2-0 la Grecia. All’Olimpico gli Azzurri scacciano completamente i fantasmi del Mondiale e staccano il pass per la prima edizione itinerante degli Europei. Nel finale è entrato Nicolò Zaniolo, che ha quindi partecipato alla festa. Su di lui è sempre vigile la Juventus, che ha intenzione di puntare sui gioielli della Nazionale per costruire un nuovo ciclo. Come riporta ‘Tuttosport’, i bianconeri continuano a seguire il talento classe ’99 che ha da poco rinnovato il contratto con la Roma. Insieme a lui mirino anche su Lorenzo Pellegrini, che è in scadenza 2022 e ha una clausola da 30 milioni di euro. I rapporti ottimi tra le due società possono agevolare le eventuali trattative.