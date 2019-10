Stadio della Roma, Frongia fiducioso: “Siamo vicini a un momento importante”

Daniele Frongia, Assessore allo Sport e ai grandi eventi di Roma Capitale, è tornato a parlare riguardo il progetto Tor Di Valle in occasione dell’evento ‘Atletica Insieme’, l’iniziativa a tema sportivo che si è tenuta quest’oggi nel cuore di Roma, a Piazza Navona. Queste le parole di Frongia rilasciate ai microfoni di Radio Radio: “So che sono previsti ulteriori incontri, si sta avvicinando un punto importante del processo. Io mi auguro che si possa finalmente partire”. Una fiducia, quella delle istituzioni, che potrebbe far ben sperare sia i tifosi giallorossi sia la società, che ormai da anni aspetta la fine dell’iter istituzionale per iniziare finalmente a costruire il nuovo impianto.