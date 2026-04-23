Roma, Ranieri ai saluti e Massara in bilico. Dybala punta una maglia per il Bologna

Il rapporto tra Claudio Ranieri e la Roma è ormai ai titoli di coda. La separazione è considerata inevitabile nonostante la stima della proprietà Friedkin, con il comunicato ufficiale atteso tra stasera e domani per sancire la fine dell’esperienza. Un addio che chiude un cerchio iniziato con il suo ritorno da “eroe” in panchina, ma che si sta trasformando in un epilogo amaro, diretta conseguenza del clamoroso errore mediatico nel pre gara di Roma-Pisa. Nel frattempo, si parla già del nuovo corso tecnico: il possibile impatto di Gasperini potrebbe portare una vera rivoluzione interna tra staff, figure dirigenziali e gestione dei rinnovi, con diverse aree del club destinate a cambiare. L'ultima uscita di Ranieri da senior advisor, intanto, potrebbe essere stata proprio quella di stamattina al premio “Città di Roma” al CONI. "Ci aspettiamo il meglio, i ragazzi stanno dando tutto, quindi forza sempre comunque vada. E tutti uniti per un unico scopo!", le sue parole a margine dell'evento.