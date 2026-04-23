Ranieri, la stima dei Friedkin non basta: separazione inevitabile

Tra Claudio Ranieri e la Roma è davvero finita. Sir Claudio non sarà più dirigente né consulente del club giallorosso: si attende soltanto l’ufficialità, ma la separazione è ormai cosa fatta. Una decisione maturata nelle ultime ore, al termine di confronti serrati e della volontà condivisa di evitare fratture insanabili, provando a chiudere il rapporto nel modo più ordinato possibile. Un epilogo che arriva nonostante la grande stima dei Friedkin nei confronti di Ranieri, tornato da eroe nella scorsa stagione e protagonista di una scalata memorabile. Le dichiarazioni forti su Gasperini alla vigilia della gara contro il Pisa hanno rappresentato un punto di svolta. Un’uscita inattesa, che ha creato tensioni interne e aperto riflessioni profonde sul suo ruolo e sulla tenuta dei rapporti all’interno del club. Da lì, la strada verso la separazione si è fatta sempre più concreta. Un errore frutto, probabilmente, di un'inesperienza in un ruolo inedito per Sir Claudio, da sempre allenatore. In ogni caso è un'uscita di scena tra la stima di tutti e nessun rancore.