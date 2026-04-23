Addio Ranieri, la rivoluzione di Gasp: da Giuntoli-Totti fino a medici e rinnovi

“Tutti uniti per un unico scopo”. Le parole di Ranieri sono solo di qualche ora fa e non avevano fatto pensare a quello che poi invece è successo di sera. Uno scossone, l’ennesimo, ha movimentato l’ambiente giallorosso: Ranieri va via. E adesso, cosa succede? Con l’imminente ex, a questo punto, senior advisor è naturalmente immaginabile la permanenza di Gian Piero Gasperini, visto che queste erano le condizioni dell’allenatore. E con Gasp saldo a Trigoria si delinea lo scenario, soprattutto se le intenzioni dei Friedkin saranno quelle di dargli più poteri e carta bianca sui punti su cui ha battuto ripetutamente durante questa stagione. Come appare immaginabile il primo nome in bilico è quello di Massara, legato a Ranieri e che non ha mai trovato feeling invece con l’allenatore. Ed ecco che torna in voga Giuntoli che con Gasp ha già lavorato e di cui spesso, in queste ultime settimane, si è sentito parlare. In corsa anche D'Amico e Sogliano.