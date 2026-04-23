“Tutti uniti per un unico scopo”. Le parole di Ranieri sono solo di qualche ora fa e non avevano fatto pensare a quello che poi invece è successo di sera. Uno scossone, l’ennesimo, ha movimentato l’ambiente giallorosso: Ranieri va via. E adesso, cosa succede? Con l’imminente ex, a questo punto, senior advisor è naturalmente immaginabile la permanenza di Gian Piero Gasperini, visto che queste erano le condizioni dell’allenatore. E con Gasp saldo a Trigoria si delinea lo scenario, soprattutto se le intenzioni dei Friedkin saranno quelle di dargli più poteri e carta bianca sui punti su cui ha battuto ripetutamente durante questa stagione. Come appare immaginabile il primo nome in bilico è quello di Massara, legato a Ranieri e che non ha mai trovato feeling invece con l’allenatore. Ed ecco che torna in voga Giuntoli che con Gasp ha già lavorato e di cui spesso, in queste ultime settimane, si è sentito parlare. In corsa anche D'Amico e Sogliano.
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Addio Ranieri, la rivoluzione di Gasp: da Giuntoli-Totti fino a medici e rinnovi
Lo staff medico? Anche quello è uno dei gruppi a cui ha messo le mani Ranieri che aveva la piena fiducia della proprietà e Gasperini spesso si è scontrato con le decisioni prese dallo staff sanitario sui tempi di recupero di diversi giocatori. Arrivando addirittura a chiedere consulenze esterne (ultimo il caso Wesley per cui il tecnico ha voluto sentire l’ortopedico personale dei Friedkin). Poi c’è la questione Totti. Lo storico capitano che nei mesi scorsi era sul punto di rientrare in società si è visto congelare tutto. Soprattutto dopo la cena avuta proprio con Gasperini che ha parlato benissimo dell’ex numero 10 giallorosso. Secondo alcune voci di corridoio qualcuno, forse proprio Ranieri, non avrebbe gradito l’esclusione da quella famosa cena. Coincidenza che poi si sia fermato tutto? I prossimi giorni, con l’addio proprio del senior advisor, potrebbero dire come sono andate davvero le cose. Infine c’è la questione mercato, una volta stabilito il destino di Massara e l’eventuale nuovo arrivo del ds, Gasp potrà dettare le sue direttive per i nuovi acquisti, ma ci sono delle indicazioni che già ha dato più volte su alcuni rinnovi: Dybala, Pellegrini, Mancini e Cristante. Non resta che aspettare, dopo l’ufficialità dell’addio di Ranieri. In caso di possibile addio di Massara allora il lavoro potrebbe essere iniziato proprio da Gasperini magari già col supporto del futuro ds e del suo staff di lavoro.
Laura Novelli
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