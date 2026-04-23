Ranieri e la Roma, finale amaro: dal ritorno da eroe all’addio

Manca solo l'ufficialità: Claudio Ranieri non sarà più il senior advisor della famiglia Friedkin e, di fatto, anche della Roma . Si conclude così anche la terza avventura di Sir Claudio nella Capitale. Una storia di ritorni di cuore , saluti emozionanti e un nuovo ruolo che, forse, gli è stato stretto fin da subito. Il duro diverbio pubblico con Gasperini è costato caro a Ranieri che si separa dal club dopo aver toccato il punto di non ritorno.

La nuova stagione inizia con le migliori pretese ma col passare del tempo la presenza, tanto richiesta a Ranieri, sembra venire meno. Gli interventi pubblici sono pochi e sparsi e a Trigoria non si vede così tanto spesso. I rapporti con Gasperini non sono dei migliori fin da subito e l’appoggio nei confronti di Massara non è gradito dal tecnico. Prima del clamoroso errore mediatico nel pre gara di Roma-Pisa, anche l’anticipazione di un possibile ritorno di Totti in società, ma da lì la società è sparita con Francesco e la cena tra lui e il tecnico ha infastidito più di una persona dentro Trigoria. La sensazione è che Sir Claudio non avrebbe dovuto accettare un ruolo diverso da quello di dirigente con determinate garanzie al seguito. Le parole - pesanti - su Gasp in un momento chiave della stagione sono la goccia che ha fatto traboccare il vaso, l’addio la logica conseguenza.