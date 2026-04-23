Roma-Ranieri LIVE, addio ad un passo: tra stasera e domani il comunicato ufficiale

A breve l'annuncio da parte del club

Redazione 23 aprile 2026 (modifica il 23 aprile 2026 | 22:26)

Sono state settimane di tensione quelle che la Roma ha affrontato all'ombra del duro scontro pubblico tra Gasperini e Ranieri. Le parole del senior advisor prima di Roma-Pisa - ormai 13 giorni fa - sono state uno scossone e da giorni si attendeva un intervento pubblico dei Friedkin sulla questione. Come riporta Sky Sport, a breve arriveranno notizie sul suo futuro.

Ore 22:20 - Il comunicato sul futuro di Claudio Ranieri potrebbe slittare a domani mattina. Non ci sono dubbi, comunque, sul fatto che verrà resa nota la decisione finale.

Ore 20:40 - Nessuna dichiarazione di Ranieri al TG1. Si attende ancora il comunicato della Roma.

Ore 19:40 - Come riporta Sky Sport, proseguono all'interno di Trigoria le riunioni, mentre Ranieri ha lasciato la sede del club poco dopo le 18.

Ore 19:30 - È ormai presa la decisione da parte dei Friedkin di interrompere il rapporto con Claudio Ranieri. Come riporta Radio Manà Manà, però, potrebbero essere state accettate le dimissioni che Sir Claudio aveva presentato dopo le dichiarazioni di Roma-Pisa, e, in un primo momento, congelate dalla famiglia texana.

Ore 19:27 - Come riporta Fabrizio Romano, Ranieri è pronto a lasciare il suo ruolo di senior advisor alla Roma.

Ore 19:17 - La nota del club potrebbe arrivare in tarda serata o, addirittura, domani. La decisione è presa, ma si cerca la formula giusta.

Ore 19:10 - Sono attese anche le parole di Claudio Ranieri, ma per il momento non dovrebbe intervenire.

Ore 19:04 - Sono ore agitate e decisive sul fronte societario. A breve è atteso l'annuncio sul futuro di Ranieri, si va verso la chiusura anticipata del rapporto. Sky Sport