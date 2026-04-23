Il messaggio di Ranieri, premiato al Coni: “Roma, tutti uniti per un unico scopo”

"Tutti uniti per un unico scopo". Questo il messaggio lanciato da Claudio Ranieri dal Salone d'Onore del Coni. Il senior advisor della Roma, al centro delle cronache per le tensioni con Gasperini e il futuro incerto in giallorosso, questa mattina si è presentato a sorpresa durante il Premio Città di Roma. Si tratta di un riconoscimento che OPES aps - Associazione di Promozione Sociale, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto da CONI e CIP ed Ente di Servizio Civile Universale - conferisce ormai dal 2015 a personalità o realtà dello sport, delle istituzioni, dell’associazionismo e della cultura che hanno saputo distinguersi per meriti, idee e iniziative, è giunto alla XII edizione. Ranieri non era previsto, né fa parte della lista dei premiati annunciati, per questo la sua presenza ha sorpreso tutti quanti. Il senior advisor giallorosso è stato salutato sul palco e poi ha preso posto accanto al presidente del Coni Luciano Buonfiglio. Lo stesso Ranieri è uno dei nomi che in queste settimane è circolato per il nuovo corso della Federcalcio. Nel corso della mattinata, a sir Claudio è stato consegnato il riconoscimento sul palco e sul momento della Roma non si sbottona più di tanto: "Ci aspettiamo il meglio, i ragazzi stanno dando tutto, quindi forza sempre comunque vada. E tutti uniti per un unico scopo!" Poi ringrazia così: "Ricevo questo premio con orgoglio, è dedicato alla città di Roma. È qualcosa di bello, parti dal basso e vieni premiato qui, è qualcosa che da bimbo non mi sarei aspettato. Ringrazio tutti per aver pensato a me e per il lavoro meraviglioso che state facendo. Soprattutto in un momento storico come questo, in cui i ragazzi non sanno dove andare e non hanno un sogno, voi state aprendo la via per un sogno a tanti ragazzi".